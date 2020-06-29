شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصرع 7 مصابين بكورونا في حريق مستشفى عزل خاص بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، افتتاح الرئيس السيسي لمطارى العاصمة الدولى وسفنكس عبر الفيديو كونفرانس، وحضور افتتاح عدد من المشروعات القومية، وقصر البارون، فضلا عن تقارير بشأن فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

السيسي للمصريين: لن نقبل الفوضى.. واتفقنا من الأول اننا هنبنى بلدنا مع بعض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات مثل تطوير السويس حيث كان عبارة عن حارتين فقط، وكان يشهد طوابير طويلة من السيارات فى الماظة، متابعا: "نتحرك من اجل التطوير.. وتم إضافة 9 حارات.. وده بكام؟.. وباعتبارى مسئول كنا رفقاء بيكم ولا ؟".

السيسي: "لما قلنا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. الحنية شغل وتطوير مش طبطبة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلقا على صورة توضح زحام مرورى فى القاهرة، إن الزحام المرورى ينتشر فى العديد من المحافظات فى القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المناطق فى القاهرة الكبرى، متابعا: "ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده".

رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموى بتكلفة 4.5 تريليون جنيه، منوها بأنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه، بمشاركة 1440 شركة مصرية وطنية وأكثر من 9 ملايين مهندس وفنى وعامل.

غدا شبورة بأغلب الأنحاء وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كاف يعلن غدا تأجيل أمم أفريقيا عاماً وإقامتها فى يناير 2022

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوى داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" هو تأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، المقرر لها يناير المقبل، لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو المقبل بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية، وأيضا بطولة أمريكا الجنوبية، ثم يعقبها أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021، وبالتالى سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى شهر يناير 2022 بالكاميرون.

البارون يعود للحياة بعد عامين من الترميم بتكلفة 100 مليون جنيه.. تحفة معمارية تحكى تاريخ هليوبوليس.. ترام وسيارات من الثلاثينيات أبرز المعروضات.. ومنطقة للخدمات السياحية.. والتذاكر 100 جنيه للأجنبى و20 للمصرى

بعد عملية ترميم دامت لما يقرب من عامين عاد قصر البارون إمبان للحياة من جديد، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وسط حضور كبير من الوزراء ورجال الدولة، ترقبا بفتح أبواب هذا العمل المعمارى الرائع أمام الجمهور.

وأظهرت عملية الترميم ما يتميز به القصر من طراز مستوحى من العمارة الهندية، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، والذى جاء إلى مصر من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

الرئيس السيسي يفتتح مطارى العاصمة الدولى وسفنكس عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطار العاصمة الدولى، ومطار سفنكس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

رئيس الحكومة: تحويل عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة الخديوية لشوارع مشاة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مخططا لتحويل عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة الخديوية إلى شوارع مشاة، كاشفا عن تحويل ميادين المنطقة إلى ميادين مشابهة بميدان التحرير.

الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة وقصر البارون

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتلاوة آيات من القران الكريم.

ويفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

رئيس الوزراء: حجم المشروعات خلال الست سنوات الماضية تجاوزت 4.5 تريليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد عملا غير مسبوقا وحجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال الست سنوات الماضية تتجاوز 4.5 تريليون جنيه مصري في كل قطاعات الحياة والاقتصاد المصري وهى التي مكنت مصر جنبا الى جنب الإصلاح الاقتصادى الى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة.

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صحيفة إسبانية:مصر ضمن قائمة الدول المرحب بها فى أوروبا

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن أوروبا تعيد فتح حدودها الاربعاء المقبل، وسوف يتمكن السياح من زيارة الدول الأوروبية لأول مرة منذ الاغلاق الذى تم منذ حوالى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، موضحة أن مصر من بين الدول العربية الخمس فى قائمة الدول المرحب بها فى أوروبا".

مدبولى: مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة وكورونا أثرت على الاقتصاد العالمى

استعرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة المصرية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن كل الدراسات تؤكد انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 5 %، وتراجع السياحة العالمية والطيران بنسبة 80 %، وحركة الملاحة والتجارة تنخفض بنسبة تصل إلى 30 %، وانخفاض الاستثمار العالمى بنسبة 40 %، وهو ما يضع عبء على الدول.

مدبولى: 30 يونيو أنقذت مصر من الانزلاق الى سيناريو لا يعلمه إلا الله

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا : الثورة اللى خرج فيها عشرات الملايين من أجل انقاذ بلدهم من الانزلاق إلى سيناريو ربنا وحده يعلم كان يؤدى بمصر إلى فين؟، وكلنا بنشوف بعض الدول اللى حوالينا ظروفها النهاردة بقت ايه، ووعى الشعب هو اللى انقذ بلدنا من هذا المصير.

مصطفى مدبولى: نسعى لاستصلاح مليون و200 ألف فدان خلال السنوات القادمة

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مشروعات ضخمة فى مجال الطاقة، تقدر بـ 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تتوسع فى تطوير شبكات تطوير وتوزيع الكهرباء.

السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "نقلة حضارية" قبل افتتاح مطارى سفنكس والعاصمة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "نقلة حضارية" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ، قبل أن يفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

اليوم.. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة استجابة لطلب مصر

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة جلسة مفتوحة برئاسة فرنسا (الرئيس الحالى خلال شهر يونيو) للنظر فى موضوع سد النهضة وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة.

فيديو.. اعرف المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعى فى زمن كورونا

التباعد الاجتماعى كلمة أصبحت هامة فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا، والمقصود بها خلق مسافة بينك وبين الآخرين، ويعد التباعد الاجتماعى من أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 وفقاً لموقعي CDC وBBC.

مسلحون يهاجمون مبنى بورصة باكستان فى كراتشى ومقتل 4

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين وإن أربعة مهاجمين قُتلوا.

وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي مأمون لرويترز "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون".

الكويت: 24 شهرا لإنهاء خدمات الموظفين الوافدين فى الحكومة

كشفت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتى تمكن خلال العامين المقبلين، من إنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين فى القطاع الحكومى، مع استثناء الأطباء والممرضين من خطة (التكويت) التى تم وضعها فى 2017.

وأوضحت المصادر - فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ النسب الواردة فى قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، ليتبقى عامان فقط في الخطة لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

مصرع 7 مرضى فى حريق بمستشفى خاص فى الإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالإسكندرية من السيطرة على حريق بأحد المستشفيات الخاصة، والذى تسبب فى مصرع 7 مرضى وإصابة 7 من طاقم المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس الوزراء: تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديلة للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة

قال المهندس مصطفى مدبولى، أن محاور وتطوير شرق القاهرة اعتمد على دراسة يابانية عن الحركة فى القاهرة الكبرى، ونفذنا أضعاف هذه الأعمال، سواء فى شرق القاهرة والآن جارى العمل فى غرب القاهرة، افتا إلى أن تم تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة.

مجلس الأمن يعقد جلسة هامة اليوم حول سد النهضة.. نجاح الدبلوماسية المصرية يدفع الجهاز الأممى بعقد الجلسة المفتوحة.. القاهرة تقنع الدول الأعضاء بوجهة نظرها حول خطورة استمرار عدم تحقيق تقدم بالمفاوضات

يعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، جلسة هامة حول موضوع سد النهضة الاثيوبى بطلب من الدولة المصرية، وذلك لمناقشة كافة أبعاد القضية التى تهم كل مواطن مصرى وتبرز موقف القاهرة الداعى للاتفاق على قواعد وملء وتشغيل سد النهضة مع الجانب الاثيوبى وعدم اللجوء إلى تحركات أحادية.

وفي تطور هام ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذى تقدمت به مصر يوم 19 يونيو الجارى بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة بمشاركة مصر فى جلسة المجلس التى ستتناول الموضوع، قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو الجارى قيام مجلس الأمن بالنظر فى موضوع سد النهضة فى جلسة مفتوحة ستعقد خصيصا لهذا الغرض اليوم الاثنين وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا إذا ما رغبت فى المشاركة.

الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة وقصر البارون

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتلاوة آيات من القران الكريم.

ويفتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.