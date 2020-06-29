شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: 400 فندق حصل على الترخيص اللازم لاستقبال السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لم تتسرع في فتح السياحة، منوها ببدء عودة السياحة الخارجية بعد غد الأربعاء بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وسط إجراءات احترازية دقيقة بداية من الطائرة وصولا إلى الفنادق.

وكشف وزير السياحة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، عن حصول 400 فندقًا على الترخيص اللازم بالعمل واستقبال السائحين، مشيرا إلى الدعم الكبير الذى حصل عليه قطاع السياحة خلال الفترة الماضية ، من وزارة المالية والبنك المركزى فضلا عن تخفيض أسعار الوقود للطائرات وتخفيض أسعار التذاكر.، ورسوم الإيواء، وإلغاء رسوم التأشيرات السياحية للوافدين على رحلات الطيران إلى المحافظات السياحية.