وزير الطيران المدني: مطارا العاصمة وسفنكس يسهمان في النهضة الاقتصاية لموارد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مطاري العاصمة وسفنكس الدوليين سيساهمان في النهضة الاقتصاية لموارد الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأشاد منار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية، اليوم الإثنين، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال أزمة كورونا؛ لإعادة العالقين المصريين بالخارج وعددهم 77 ألفًا إلى الوطن من خلال 415 رحلة استثنائية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الموصي بها عالميا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال إعادة المصريين من الخارج، موضحًا أن مصر كانت من أولى الدول التي تعاملت مع الأزمة بالقيام بنقل رعاياها من مدينة وهان بالصين؛ مما كان له كبير الآثر على رفع الروح المعنوية للمواطنين، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الجهات المعنية بإدارة الأزمة، وبناء عليه تم إعادة ما يقرب 77 ألفًا من المصريين من الخارج.

Advertisements

ولفت منار إلى أن وزارة الطيران قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى الجمهورية بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة؛ لحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصي بها عالميًّا من تباعد اجتماعي بجميع إجراءاته وتم وضع كاميرات حرارية بالمطارات المصرية؛ لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونيًّا، كما تم توفير الفلاتر على الطائرات المطلوبة دوليًّا والتأكد من فعاليتها ضد الفيروس.

وتابع وزير الطيران المدني: "حرصًا من الوزراة تم تشخيص مستشفي مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني؛ لتلقي العلاج أو العزل في حالة تعرض أحدهم إلى الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف منار أنه في إطار التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة والتي نشهد اليوم افتتاح اثنين من المشروعات الكبرى ينضمان إلى قطاع الطيران المدني؛ وهما مطارا العاصمة الدولي وسفنكس الدولي غرب القاهرة، مما سيسهم في النهضة الاقتصاية لموارد الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وقدم وزير الطيران المدني عرضًا تفصيليًّا لمطارَي العاصمة الإدارية وسفنكس، قائلًا إن مطار العاصمة الإدارية مرتبط بـ4 طرق رئيسية، أما مطار سفنكس فيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولي علاوة على تقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة، وكل منهما يتكون من مبني على مساحة 4 آلاف متر مربع و6 أماكن لشركات الطيران، ومكاتب لشركات السياحة ومنطقة بنوك، ومحلات تجارية، ومسجد بكل مطار يسع 550 مصلًى، ومحطة إطفاء، وتم إنشاء ممر بطول 3650 مترا.