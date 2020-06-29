وزير الري: لدينا فجوة مائية تقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها، ويرتكز سكانها على 5% فقط من مساحتها وباقي المساحات صحراء.

وقال عبد العاطي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبري بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لحلها؛ بل تتنبأ بها وتواجهها وتعد لها، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في إفريقيا تعيد استخدام المياه أكثر من مرة وتكون عالية الملوحة إلا مصر.

وأشار وزير الري إلى أن هناك فجوة في المياه لدى مصر تقارب 20 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن مصر ثاني دولة في العالم من حيث نسبة استخدام المياه المعالجة.

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وتطرق وزير الري إلى مشروع المحسنة الذي يعالج مليون متر مكعب في اليوم مياه صرف زراعي ومشروع بحر البقر الذي يعالج نحو 5,6 في اليوم، معتبرًا أنها من أكبر المشروعات على مستوى العالم، وأن مصر تعتبر ثاني دولة في العالم وتقوم بإعادة الاستخدام بعد دخول مشروع بحر البقر في الخدمة من حيث النسبة، أما من حيث الكمية فمصر تعتبر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه المعالجة.

وعرض وزير الموارد المائية برامج مواجهة العجز المائي التي من خلالها تتم إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر للوفاء بمتطلبات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والتنمية المستقبلية وحصاد الأمطار وتأهيل الترع وأعمال التبطين؛ لرفع كفاءة نقل المياه وبرنامج الري الحديث لرفع كفاءة الري الحقلي في 6 ملايين فدان، والحد من المحاصيل الشرهة باستهلاك المياه كالأرز والموز وقصب السكر.

وأضاف عبد العاطي أن معدل الشكاوي في عام 2016 بلغ 1800 شكوي، والعام الجاري 2020 بلغت الشكاوي 200 شكوي، مؤكدًا أن هدف الوزارة هو حل جميع الشكاوي في الفترة القادمة.

وتابع وزير الموارد المائية بأنه جار تنفيذ برنامج التحول إلى الري الحديث بالتعاون مع عدة وزارات، موضحًا أن الدولة والفلاح شركاء في هذه البرنامج وتكلفته تبلغ 60 مليار جنيه ومشروع بحر البقر على وشك التنفيذ.