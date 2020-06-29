من ٩ صباحًا حتى ٤ عصرًا.. الآثار: قصر البارون يبدأ استقبال الجمهور غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن قصر البارون إمبان بمصر الجديدة سيبدأ في استقبال الجمهور بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

وأشار عثمان، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، إلى أن القصر سيستقبل الجمهور بشكل استثنائي لمدة أسبوعين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمناسبة الافتتاح.

Advertisements

وأوضح رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن مواعيد زيارة قصر البارون تبدأ من الساعة ٩ صباحًا حتى ٤ عصرًا، ويبلغ سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية ١٠٠ جنيه للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيهًا للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيهًا للزائر المصري، و١٠ جنيهات للطالب المصري، وتشمل (زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام)، ما عدا منطقة البانوراما (السطح)؛ حيث تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط تبلغ ٥٠ جنيهًا للزائر الأجنبي و٢٠ جنيهًا للزائر المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد افتتح اليوم الإثنين، مجموعة من المشروعات القومية، تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، ومنها قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وذلك بعد انتهاء أول عملية ترميم وتطوير شاملة له بدأت منذ يوليو 2017، لتعود الروح له كمزار تاريخي مميز ويصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ونجحت وزارة السياحة والآثار في تحويل قصر البارون إمبان خلال ثلاث سنوات، من القصر الأكثر غموضًا في مصر، إلى معرض أثري يحكي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.