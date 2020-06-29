نسير في طريق التنمية وزرع الخير.. وزير الزراعة: تنفيذ 281 مشروعًا في 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من أهم مشروعات التوسع الأفقي هو مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وكان الهدف من ذلك هو الاستفادة من المصادر المختلفة للمياه، والتي تمثلت في المياه التي يتم ضخها حاليًّا في ترعة الشيخ جابر الصباح، وأيضًا المياه التي تم ضخها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بسرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر؛ لتصل إجمالي كميات المياه التي سيتم ضخها في شمال ووسط سيناء من هذه المصادر المختلفة نحو 9.6 مليون متر مكعب يوميًّا، وهذه الكميات تكفي لزراعة مساحة تصل من 550 إلى 600 ألف فدان.

وأضاف القصير، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية من مقر مسرح الجلاء بالقاهرة، اليوم الإثنين: "حتى يستفاد من كميات المياه التي سيتم ضخها في شمال ووسط سيناء من هذه المصادر المختلفة كان يجب إجراء حصر تصنيفي سريع لكل الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء والتي سبق أن أثبتت الدراسات الاستكشافية التي تم إعدادها في السابق من صلاحيتها للزراعة، وتم تشكيل لجنة من المختصين بسرعة إجراء الحصر التصنيفي خلال شهري مايو ويونيو 2020".

وأكد وزير الزراعة أن مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في وسط وشمال سيناء تصل إلى 850 ألف فدان، بخلاف المساحات المزروعة، وهذه الأماكن ستصلح للمحاصيل السكرية والبقوليات والنباتات الطبية والعطرية.

وتابع وزير الزراعة بأننا نسير في طريق التنمية وزرع الخير في أرجاء الوطن كافة.