رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة تنفيذية تقدر بـ 1.1 ترليون جنيه.
وأضاف الفار خلال كلمته اليوم أمام الرئيس السيسي، شارك في تنفيذ هذه المشروعات 1440 شركة مصرية، و9 ملايين مهندس وفني وعامل.
وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم حاليا إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، كما يتم تنفيذ أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، بجانب تطوير المناطق العشوائية.
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