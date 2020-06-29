الكنائس تبدأ العودة جزئيًا ببعض المحافظات اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - عادت اليوم الاثنين، بعض إيبارشيات الكنائس القبطية الأرثوذكسية للفتح من جديد، وهي: "أسيوط، البحر الأحمر، بورسعيد، الجيزة، أبوتيج وصدفا والغنايم"، فتح أبوابها للصلوات بشرط حضور 25 شخصا فقط للقداس الواحد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إغلاقها وتعليق الصلوات بها منذ 21 مارس الماضي.

واستعدت أمس كنائس محافظة بورسعيد التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، لبدء صلوات القداسات الإلهية صباح اليوم، حيث رفعت كنائس المحافظة جميعا درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال المواطنين الذين سيشاركون في القداس في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشهدت كنائس المحافظة حزمة من الاستعدادات للتأكد من تطبيق كافة أساليب الوقاية، وبخاصة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد التي شهدت حملة شاملة لتعقيم الكنيسة ليلاً.

وكان في استقبال حملة التعقيم والتطهير القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر كاهن الكنيسة، ولجنة التنظيم المسئولة عن استقبال المواطنين ودخولهم للكنيسة.

وتضمنت الحملة تعقيم وتطهير مدخل الكنيسة والمكان المخصص للصلاة وتواجد المواطنين، وساحة الكنيسة والمكاتب وغيرها، واستمرت الحملة أكثر من ساعتين قامت خلالهما بالتعقيم بشكل شامل.

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ومن جانبه أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن كل مواطن من الذين سيشاركون في القداس اليوم لديه رقم محدد، وسيجلس في الدكة التي تحمل الرقم الخاص به، مؤكدا بأن كل دكة مكان مخصص للجلوس سيجلس عليها مواطن واحد فقط للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتابع لجنة التنظيم مسئولة عن دخول الـ 25 مواطن فقط والذين تم تسجيل أسمائهم في الكشف، كما أنها ستتأكد من ارتداء كل مواطن الكمامة وسيتم منع أي مواطن من الدخول للكنيسة بدون ارتداء الكمامة، كما أن اللجنة ستتابع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء القداس وخروج المواطنين من بوابة الكنيسة بأمان.

بدورها، أعلنت إيبارشية أسيوط، بقيادة الأنبا يوأنس، عودة فتح الكنائس وإقامة القداسات اليومية، بدءا من اليوم الاثنين، وقال بيان صادر عن الإيبارشية، إنه سيتم إقامة القداسات اليومية بدءا من اليوم الاثنين 29 يونيو، ما عدا يومي الجمعة والأحد، على أن يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون في كل قداس 25 فردا فقط، ويتم إقامة أكثر من قداس في نفس اليوم.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أصدر قرارا اليوم بتأجيل فتح الكنائس في محافظتي القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو، مع ترك الأمر لتقدير أسقف كل إيبارشية في باقي المحافظات.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، قررت في اجتماعها برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت الماضي، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة ومتوسطة وخفيفة، أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.