اليوم.. "الإنجيلية" تناقش تحديات الكنيسة في زمن الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية، ندوة "التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن الكورونا"، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، عبر تطبيق zoom.

ومن المقرر أن يشارك بالندوة الدكتور ماهر صموئيل، الشيخ يوسف ناثان، الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

كما من المقرر أن يشارك بهذا اللقاء رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وعدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي ومؤسساتها وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية ورابطة الإنجيليين بكل خدماتها ومؤسساتها.

وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق اليوم، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

وجاء فى نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم، يوم الثلاثين من يونيو، ثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، وكل عام وسيادتكم بخير".