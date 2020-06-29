السيسي: لن نعود إلى ما كنا عليه.. الموضوع ده انتهى وغير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كلمة "لم يجد مَن يحنو عليه أو يرفق به، مش مقصود بها الحنية والطبطبة؛ لكن الحنية الحقيقية إنك توفر الخدمات للناس".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عقدت اليوم الإثنين، بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف السيسي: "أنا باقول هو مفيش حد من 2002 مع كل تقديري للمسؤولين، ومش بقصد اللي في موقعي، اللى في موقعي مش بيعرف كل شيء، أنا مش باعمل إسقاط على حد؛ لكن المسؤول اللي في المحافظة أو في النقل، يحاول يحل المشاكل دي".

وتابع الرئيس: "الحنو اللي أنا أقصده، إن أنا أحاول أحل المشكلة وأسهل حياتك، الحنية للشعوب والدول أنك تنظر إلى المشاكل وتشوف ده يتحل إزاي".

وأشار الرئيس إلى أن "تعويض الناس في الكيلو فقط بمحافظة الجيزة يتكلف مليار جنيه، وأنا باقول تعويضات فقط، وباقول تاني عشان ما حدش يتوقف أمام قرارات قد تكون غريبة، أنا هاحاول مظلمكش في القرار اللي هيتعمل".

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وأكد الرئيس أن "أي تعدٍّ موجود يتزال فورًا، لن نعود إلى ما كنا عليه من فوضى، الموضوع ده انتهى، الفوضى إنك تعمل اللي انت عاوزه، وده غير مقبول دي بلدنا كلنا".

وأوضح السيسي أن "كل قطاعات الدولة اشتغلنا فيها، مش في الطرق فقط، عملنا بنفس المستوى ده في قطاع الطاقة، وأنفقنا 650 مليار جنيه عشان نوصله إلى مستوى جودة يليق بالمصريين، ونفس الكلام في المشروعات الزراعية وكل القطاعات".

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