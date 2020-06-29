قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة بأن الهيئة أصدرت بيانا جاء فيه "إن ثورة 30 يونيو العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة وكان من أهداف هذه الثورة تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وأكدت الهيئة أن ما حققته هذه الثورة كان بداية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤ وحتى الآن وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.

واختتمت "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".