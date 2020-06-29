رئيس "النقض" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو. وجاء نص البرقية على النحو التالي: "أتشرف بأن أبعث لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهنئة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ والتي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قومها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمن شجاع جادت به مصر لإنقاذ شعبها من الضياع ولتعيد لها هيبتها ودورها الريادي، داعيا المولى عز وجل أن يوافق فخامتكم في تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة".

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