سقوط عصابتين لسرقة 950 غطاء أعمدة انارة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمن بالإسكندرية، عناصر تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين لقيامهم بسرقة 950 غطاء حديدي خاصة بأعمدة الانارة. معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابين تخصصوا بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بأعمدة الإنارة بعدد من دوائر أقسام الشرطة بالإسكندرية مملوكة لبعض الأحياء بالمحافظة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطتهم، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة (950 غطاء) وزنت جميعها (550 كجم) وتم بارشادهم ضبط جميع المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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