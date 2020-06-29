ضبط 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 19 ألف و599 مخالفة مرورية.

وفحصت الحملات (61) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين ايجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.