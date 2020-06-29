في 24 ساعة.. ضبط 23 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 36 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمرن:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري، بحوزة 18 متهما.

وضبطت الحملات في ضبط 106 قضايا مخدرات بحوزة 118 متهما. وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 36 ألف و 832 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.