احتفالًا بثورة 30 يونيو.. الداخلية تواصل المرحلة 13 من "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجاً ، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة وزارة الداخلية ( كلنا واحد ) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور والتي انطلقت منذ يوم 25 الجارى وتستمر حتى يوم (10 يوليو القادم)، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة.

وستتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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من ناحية أخرى واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن واعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لاهداء سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسرة المصرية، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.