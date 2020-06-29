أخبار مصر | بشرى سارة للعمالة المصرية بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للعمالة المصرية بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بعمان بالأردن، تقريرًا عن أحوال العمالة المصرية بالبلاد.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد أشار إلي أن وزارة العمل الأردنية أكدت عدم إجبار أي عامل وافد مهما كانت جنسيته على السفر ومغادرة أراضي المملكة إذا كان وضعه قانوني.



ووفقا للعمل الأردنية، فأن الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقدمان كافة التسهيلات للعمالة الوافدة المغادرة سواء بإعفائها من المخالفات والغرامات أو دفع مستحقات العامل في الضمان الاجتماعي.

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وأوضحت أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بتحويل مستحقات العامل الوافد إلى حسابه في بلده حوالة بنكية والتأكد من استلامها لدى وصوله، لافتة إلى أن تسليم العامل لمستحقاته من الضمان الاجتماعي قبل مغادرته المملكة لا يتفق مع نظام "المنافع التأمينية" ولا يمكن تسلمه لمستحقاته إلا بعد التأكد من مغادرته أراضي المملكة.



ونوهت إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بمساعدة عدد كبير من العمالة الوافدة من خلال شراء تذاكر سفر لهم من مستحقاتهم، لمن لم يتمكن من شراء هذه التذاكر.



وقد بلغت المبالغ المحولة من الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة المغادرة لأراضي المملكة حتى تاريخه 6 ملايين و٢٩٤ ألفاً و٢٠ دينار لنحو٥١٣ عاملا وافد، وتم دفع ١٥ ألف و٤٧٢ ديناراً ثمن تذاكر سفر إلى ١٠٤ عمال وافدين ، كما بلغت قيمة السلف التي دفعت للعمالة الوافدة من مستحقاتهم في الضمان الاجتماعي ١٩ الف و٨٢٨ ديناراً استفاد منها ١٩٦ عامل وافد.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين من العمالة الوافدة من كافة الجنسيات على خدمة "سفر" المتوفرة على منصة "حماية" من هنا بلغ ١٨ ألف و٨٦٧ عاملا وافداً حتى تاريخه، منهم ما يقارب ٧٢٪؜ تصاريحهم منتهية صلاحيتها.

وأكد المستشار العمالي السفارة المصرية بالأردن أن جميع إجراءات السفر للعمالة المصرية تتم بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان التي أبدت على لسان سفيرها تقديرها لهذه الإجراءات.



ولفت إلى أن سفر العامل الوافد من الجنسية المصرية حال رغبته أن يكون سفره دون العودة للمملكة ولم ينته تصريحه يعود إلى عدم القدرة على الالتزام بالعودة بسبب ضبابية مواعيد فتح المطارات وإمكانية استقبال قادمين إلى أراضي المملكة بسبب الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

وأشار إلى أنه بالرغم من ضمان استلام العمالة المغادرة مستحقاتها لدى وصولها لبلدها بحسب الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لخلق نوع من الارتياح بين أوساط العمالة المغادرة فقد قامت الوزارة بإنشاء خدمة على المنصة اسمها "انا عامل وافد لم استلم مستحقاتي من الضمان الاجتماعي" وتم تفعيلها اليوم الاثنين لاتخاذ الإجراء المناسب خلال ٢٤ ساعة من ورود أي شكوى حال وجدت.

وأعربت العمل الأردنية عن تقديرها واحترامها والأردنيين للعمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية على وجه الخصوص لما لها من أثر كبير في عمران وتقدم المملكة إلى جانب إخوانهم الأردنيين طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن العمالة الوافدة من كل الجنسيات المقيمة على أراضي المملكة هم بين أهلهم، لأن هذا ديدن الأردنيين الذي أرساه جلالة الملك عبد الله الثاني.

