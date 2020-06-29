أخبار مصر | الخميس بدلا من الثلاثاء.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس بدلا من الثلاثاء.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، الموعد الجديد لإجازة المواطنين يوم 30 يونيو، بدلًا الثلاثاء المقبل.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، كتابًا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 2 يونيو 2020 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

وجاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.