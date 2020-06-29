أخبار مصر | الخميس بدلا من الثلاثاء.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس بدلا من الثلاثاء.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة القوى العاملة، الموعد الجديد لإجازة المواطنين يوم 30 يونيو، بدلًا الثلاثاء المقبل.
وأصدرت وزارة القوى العاملة، كتابًا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 2 يونيو 2020 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.
وجاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.