أخبار مصر | برلمانية: الدولة مستمرة في إنشاء المشروعات العملاقة ولن تسمح بأي عائق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الدولة مستمرة في إنشاء المشروعات العملاقة ولن تسمح بأي عائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منى منير، عضوة مجلس النواب: إن استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عملية إنشاء المشروعات العملاقة رغم جائحة كورونا، تؤكد أن الدولة لن تسمح بأي عائق لعملية التنمية والتطوير التي بدأها الرئيس ويمضي فيها.

وأشادت في بيان اليوم الاثنين، بافتتاح الرئيس اليوم مطار العاصمة الدولى، ومطار سفنكس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة بذلت مجهودا خرافيا خلال الفترة الماضية في مشروعات الإنشاء والتعمير وذلك بإشراف ومتابعة دورية من قبل الرئيس السيسي، مشددة: ما تم انجازه خلال الستة سنوات الماضية يعد رقما قياسيا ليس على المستوى المحلي فقط ولكن دوليا أيضا.

وثمنت النائبة، مجهودات أجهزة الدولة المعنية في الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

وافتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.