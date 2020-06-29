أخبار مصر | برلمانية: الدولة مستمرة في إنشاء المشروعات العملاقة ولن تسمح بأي عائق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الدولة مستمرة في إنشاء المشروعات العملاقة ولن تسمح بأي عائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت منى منير، عضوة مجلس النواب: إن استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عملية إنشاء المشروعات العملاقة رغم جائحة كورونا، تؤكد أن الدولة لن تسمح بأي عائق لعملية التنمية والتطوير التي بدأها الرئيس ويمضي فيها.
وأشادت في بيان اليوم الاثنين، بافتتاح الرئيس اليوم مطار العاصمة الدولى، ومطار سفنكس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة بذلت مجهودا خرافيا خلال الفترة الماضية في مشروعات الإنشاء والتعمير وذلك بإشراف ومتابعة دورية من قبل الرئيس السيسي، مشددة: ما تم انجازه خلال الستة سنوات الماضية يعد رقما قياسيا ليس على المستوى المحلي فقط ولكن دوليا أيضا.
وثمنت النائبة، مجهودات أجهزة الدولة المعنية في الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.
وافتتح الرئيس السيسى مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.