أخبار مصر | الأرصاد تعلن طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والظواهر المتوقعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والظواهر المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل طقس اليوم، حيث يشهد استقرارا في معدلات درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وأوضحت أنه يسود الإثنين، طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الاثنين، والتى تتمثل في شبورة صباحا علي جميع انحاء البلاد والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية اما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن الدرجات الحرارة، الإثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".