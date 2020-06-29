أخبار مصر | «صيدليات العزبي» تطلق خدمة أكبر كول سنتر بالشرق الأوسط لخدمة ٤ مليون عميل سنويا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر «صيدليات العزبي» تطلق خدمة أكبر كول سنتر بالشرق الأوسط لخدمة ٤ مليون عميل سنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الساداتي" : توفير الكمامات القماشية وفقا للمواصفات القياسية.. وتوفير ١٠٠ ألف علبة فيتامين سي و٢٥ ألف علبة زنك

افتتحت صيدليات العزبي مقر أكبر كول سنتر للصيدليات في منطقة الشرق الأوسط لخدمة نحو ٤ مليون عميل سنويا، بواقع ٣٦٠ ألف عميل شهريا ، وذلك من أجل التواصل الدائم مع عملائها، وضمان تقديم أفضل خدمة لهم في كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الأستاذة مها فريد الرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور أحمد الساداتي نائب الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى مديري القطاعات والإدارات.

وقال الدكتور أحمد الساداتى نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إنه من المتوقع أن يصل عدد من تصلهم الخدمة ل٥ مليون هذا العام بسبب ضغط وباء كورونا، لافتا إلى أن الكول سنتر الجديد يعمل عليه نحو ٣٠٠ موظف ما بين صيدلي وإخصائي تجميل لتقديم خدمات بيع الأدوية والاستشارات الدوائية والتجميلية في حدود المسموح للصيادلة، كما تعمل الخدمة على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع بهدف إيصال رسالة الدكتور أحمد العزبي لخدمة المرضى.

Advertisements

وأضاف الساداتى، أنه تم إطلاق الخدمة بالشراكة مع e-finance وهى من كبريات الشركات العاملة فى المجال التكنولوجى وسوف تساعدنا فى الخدمة بشكل تكنولوجى متقدم لكى نصل لأكبر قدر ممكن من العملاء، والإجابة على المكالمات بنسبة تصل إلى ٩٩.٥٪ وبنسبة جودة تصل إلى ٩٩٪.

وأوضح أنه يجري تنفيذ تدريب دورى لموظفى العزبى يصل من 2 إلى 3 حصص تدريبية فى الشهر الواحد شاملة تدريبا على الأمراض المزمنة والأمراض المتعارف عليها بمصر بالإضافة لوباء كورونا، كما بدأنا بفتح قنوات تواصل اجتماعى جديدة لنصل لأكبر قدر من العملاء بالاشتراك مع شركة e-finance بتكنولوجيا متقدمه جدا عن طريق تطبيقات whatsapp –telegram-facebook messenger، كما يجري التحضير لإطلاق تطبيق العزبي عبر الهواتف المحمول. Elezaby Mobile app.

في سياق مواز، أعلنت صيدليات العزبي أنه وفقا لتوجيهات الدولة، قامت بتوفير الكمامات القماش بمختلف فروعها وبألوان مختلفة، طبقا للمواصفات القياسية بدءا من أول يوليو، موضحة أنها مسجلة ومرخصة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأوضح "الساداتي"، أن الكمامة المستدامة تستخدم من ٣٠ مرة إلى ٥٠ مرة للكمامة الواحدة، بالإضافة إلى قيام العزبي بتوفير ١٠٠ ألف علبة من فيتامين سي و٢٥ ألف علبة فيتامين زنك بالسوق المصري للمساعدة في تقويه مناعة المرضي.

من جهة أخرى، أطلقت العزبي مبادرة لدعم الأماكن المزدحمة بتوفير وسائل الحماية والتعقيم الضرورية لزوار المولات من أجل تجربة تسوق ممتعة مع حماية النفس والغير، كما أعلنت توفير أضخم عدد من المستلزمات الطبية والأدوية لدعم الصيدليات بتوافر جميع الأصناف لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتطوير الخدمات، مع عمل حملات توعية للتعامل مع فيروس كورونا بدعم الأكاديمية العلمية لصيدليات العزبي و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.