أخبار مصر | الحكومة: نفذنا 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة: نفذنا 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، علي أن تصميم محاور تطوير شرق القاهرة اعتمد على دراسة يابانية عن الحركة فى القاهرة الكبرى، ونفذنا أضعاف هذه الأعمال، سواء فى شرق القاهرة أو فى غرب القاهرة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة.

وأشار المهندس مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بحضور الرئيس السيسى، أن الدولة تعمل على تطوير شبكة الطرق، على رأسها شبكة المحاور الرئيسية، والطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، إضافة إلى شبكات المترو والقطار الكهربائى، لحل معضلة حركة النقل داخل القاهرة، وتم أيضا تنفيذ جزء من تطوير غرب القاهرة بالقرب من المتحف الكبير لتكون جاهزة مع الافتتاح بشكل كامل.

وأضاف مدبولى، إلى ان الحكومة تعمل على تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية، وهناك مقولات بأن الحكومة سوف تهمل العاصمة القديمة بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، ولكن الحكومة سعت إلى تطوير القاهرة بشكل كامل، لافتا إلى أن تم تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من السبت الماضي ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).