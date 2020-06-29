مصر | ضبط شخص بحوزته 10 آلاف قرص مخدر في مطروح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 10 آلاف قرص مخدر في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (10000قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (800000 - ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي
تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بإسلوب، وإعترف بإرتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".
وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.
وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.