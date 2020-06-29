مصر | ضبط شخص بحوزته 10 آلاف قرص مخدر في مطروح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 10 آلاف قرص مخدر في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (10000قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (800000 - ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.