مصر | ضبط شخص بحوزته 120 طربة حشيش في مطروح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 120 طربة حشيش في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة الحمام.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام وبحيازته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840000 – ثمانمائة وأربعون الف جنيه تقريبًا).
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.
واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.
كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.