مصر | ضبط 1030 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1030 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1030 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة كرداسةبمحافظة الجيزة؛ لحيازته (1،100 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية؛ لحيازته وتجميعه 5 أطنان "سكر تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق، للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

واضطلعت في ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (2،550 طن سلع غذائية "مكرونة – سكر حر"، 1400 عبوة "زيت طعام – مسلى" مجهولة المصدر.. مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2400 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها على المستهلكين. ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2400 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها على المستهلكين. واستطاعت ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهر؛ لحيازته (8200 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – خافض لسان – سرنجات – ماسحة كحولية) مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (150) قضية بإجمالى مضبوطات (5268) عبوة سجائر. وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

