مصر | تحريات أمنية مكثفة لضبط متهم شرع فى قتل جاره بالجمالية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر تحريات أمنية مكثفة لضبط متهم شرع فى قتل جاره بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، تحريات أمنية مكثفة لضبط صاحب محل تعدى على جاره بسكين بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر هاربا.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بإصابة "ي. م. ا" بإصابات بالغة بعد تعدي أحد أبناء صاحب محل عليه بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين صحة الواقعة، بتعدى "م. م. س" عليه بسلاح أبيض (سكين) في رقبته أثناء مرور المجني عليه أمام محله مما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر هاربا، وأن ذلك حدث بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين، ومن خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت مرور المجني عليه أمام محل الجاني الذي سارع بالإمساك بسكين، وتعدى على جاره في رقبته دون تردد.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.