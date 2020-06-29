شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نفذنا مشروعات تنموية في 6 سنوات بإجمالي استثمارات 4.5 تريليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب المصري بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التي خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب؛ من أجل إنقاذ بلدهم من الانزلاق، منوها بأن وعي الشعب المصري هو من أنقذ البلد.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية من مقر مسرح الجلاء بالقاهرة، أنه في هذه الفترة تكتمل 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعمل الشاق تحت رئاسة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في خلال 6 سنوات الماضية وتنفذها تتجاوز إجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه مصري، وهي مشروعات في كل القطاعات ومجالات الحياة والاقتصاد المصري وهى التي مكنت مصر جنبا إلى جنب مع برنامج الاصلاح الاقتصادي من تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر وحققنا بها طفرة كبيرة للغاية والتى مكنتنا من الصمود والقدرة على المواصلة في ظروف شديدة القسوة وهي الخاصة بسيناريو فيروس كورونا كوفيد-19.