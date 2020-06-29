شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: جائحة كورونا أسرعت في خطوات التحول الرقمي. ونجحنا في تحدي الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن كيف تعاملت الحكومة مع جائحة كورونا، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة.

وقال مدبولي: «محنة كورونا علمتنا نستفيد منها كمحنة وجعلت العالم يسرع بالتحول الرقمي وجعلتنا نعتمد على أن معظم الخدمات يتم تقديمها بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن موضوع التباعد الاجتماعي والتواجد في المنزل أجبرنا إن نسرع في خطواتنا في تنفيذ مشروعات كثير جدا في التحول الرقمي وذلك من أجل التيسير على المواطنين».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن: «الدولة خصصت 15 مليار جنيه للعام المالي القادم حتى نسرع في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الاتصالات لافتا إلى أنه من خلال إطلاق بوابة مصر الرقمية هيكون لدينا بالفعل حزمة خدمات كبيرة ستكون مقدمة الكترونيا وهذه خدمات رئيسية وهدفنا أن نصل إلى أكثر من 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم الكترونيا».

وأكد مدبولي أن: «الدولة نجحت في تحدي الامتحانات وسنتحرك في اتجاه تقدم العديد من البرامج التعليمية إلكترونيا ومخصصين تكلفة للعام المالي القادم لهذا الموضوع».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه قبل جائحة كورونا بسنة كاملة برفع سرعة الإنترنت موضحا أن ترتيبنا في سرعات الإنترنت في 2019 مصر كانت الأربعين على مستوى إفريقيا، وفي شهر مارس الماضي وصلنا لرقم 2 على مستوى أفريقيا وهذا نتيجة حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضخها لتطوير هذه الشبكة الكبيرة، وأكد رئيس الوزراء أن القاهرة حاضرة الشرق وسنعمل على إعادتها لثوبها الحضاري التي كانت تتميز به على مستوى العالم كله.

وتابع قائلا:- إن «هناك دراسة أعدتها وكالة التعاون الدولي اليابانية في 2002 للقاهرة الكبرى بالتعاون مع وزارة النقل مشيرا إلى أن هذه الدراسة ذكرت إذا لم يتم تنفيذ فيها بعض المشروعات الخاصة بالطرق ووسائل النقل الجماعي فان حركة الطرق في القاهرة عام 2020 ستتوقف ولن تتجاوز سرعة السيارات 4 كيلو مترات في الساعة».

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وأوضح: «المشروعات التي تم تنفيذها في شرق القاهرة كانت مبنية على هذه الدراسة وتجاوزنا بالمشروعات التي تم تنفيذها ما وضعه هذا المخطط»، وأشار رئيس الوزراء إلى: «أننا نقوم بتطوير شبكة الطرق والنقل الجماعي والمترو في القاهرة الكبرى والعاصمة العاصمة الإدارية وكل المدن الجديدة التي تحدث فيها عمليات تنمية حتى نحل معضلة حركة النقل داخل القاهرة».