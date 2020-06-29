شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تكييف وراء مصرع مرضى كورونا بمستشفى بدراوي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت إدارة مستشفى بدراوي الخاص في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول تفاصيل الحريق الذي اندلع بفرعها بسيدي بشر صباح اليوم، وأسفر عن وفاة ٧ من مرضى كورونا.
كان 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد، لقوا مصرعهم في حريق اندلع، صباح الاثنين، داخل القسم المخصص للعزل بمستشفى بدراوي بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.
وأوضح البيان أن حريق شب داخل وحدة العناية المركزة، صباح اليوم، بمستشفى البدراوي فرع «محمد نجيب- سيدي بشر» ناتج عن ماس كهربي بأحد «التكييفات».
وقال شهود عيان من العاملين بالمستشفى إن الماس الكهربائي تحول خلال ثواني معدودة إلى حريق هائل، ولم يتمكن أي عامل من استيعاب الموقف واحتوائه نظرًا لسرعة الاشتعال الناتج- بحسب البيان.
وأكدت إدارة المستشفى، أن قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء والإسعاف وصلت إلى الموقع خلال دقائق معدودة وتعاملت مع الحريق وتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ذات السياق، يواصل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة التحقيق في الواقعة، واستدعاء المسؤولين.
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