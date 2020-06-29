شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات عاجلة من النيابة بعد مصرع 7 من مصابي كورونا في حريق «بدراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة لإجراء تحقيقات موسعة في الحريق الذي نشب بمستشفى بدراوي بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، وأسفر عن وفاة ٧ من مرضى كورونا في المكان المخصص للعزل بالمستشفى.

كان 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد قد لقوا مصرعهم في حريق اندلع، صباح الاثنين، بمستشفى بدراوي الخاص بشارع محمد نجيب بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق والذي اندلع بقسم مجهز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، فيما رجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف.

واستكمالا للتحقيقات، أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، 7 قرارات مهمة، لكشف أسباب الحادث وملابساته وتشمل التالي:

- ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته.

- نقل جثث المتوفين من مصابي كورونا إلى مكان آخر وتشريحهم لبيان سبب الوفاة.

- استدعاء مدير ومسؤولي المستشفى لسؤالهم.

- التحفظ على ملف المستشفى بحي المنتزه أول وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه .

- مراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى.

- استدعاء مسؤولي العلاج الحر بمديرية صحة بالإسكندرية لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا.

- سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.