شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: جميع المؤسسات العالمية تشيد بالاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، رؤية الحكومة للعمل في ظل هذه جائحة كورونا، التي لم يمر بها العالم منذ أكثر من مائة عام، وكيف تخطط الدولة المصرية لكى تستمر مسيرة العمل والتقدم، مشيرًا إلى أن كل الدراسات أظهرت أن هناك انكماشًا سيحدث على مستوى العالم في الاقتصاد العالمي، أي سينمو بالسالب، كما أن هناك تراجعًا في السياحة والطيران وحركتي الملاحة والتجارة على مستوى العالم، وهو يضع ضغط وعبء على كل اقتصاديات العالم المتقدمة وبما فيهم مصر.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات في منطقة شرق القاهرة: «أننا منذ أول لحظة وننظر إلى كيفية التعامل مع هذه الجائحة وضمان سير اقتصادنا بقوة الدفع التي تحققت خلال الفترة الماضية».

ونوه بأن مصر كانت بالفعل ومازالت هي أفضل معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث وصلنا لارتفاع غير مسبوق في احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 45.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل المؤسسات العالمية تشيد بالاقتصاد المصري وتؤكد أنه يمشى على الطريق الصحيح وأن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في عملية التقدم والتنمية.