شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «نقلة حضارية» خلال افتتاح مشروعات شرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات القومية، في منطقة شرق القاهرة، وقد حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقد بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «نقلة حضارية»، حيث استعرض الفيلم أهم الأماكن التاريخية التي تتميز بها العاصمة من بينها قصر البارون الذي كان شاهد عيان على نشأة وتطور واحد من أجمل أحياء القاهرة وهو حي هليوبوليس بمصر الجديدة.

وأكد الفيلم على أهمية تطوير حي مصر الجديدة كشريان حيوي يربط القاهرة بالطريق الدائري وطريق السخنة والسويس والإسماعيلية إلى جانب أهميته التي اكتسبها كأحد ممرات الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه حتى يتم تلبية مطالب الحركة العمرانية ويتم ضمان السيولة المرورية كان لابد من تحقيق نقلة حضارية لمصر الجديدة بتطويرها.

واستعرض الفيلم الكباري الجديدة والمحاور التي تم تنفيذها في مصر الجديدة، حيث تم تطوير في المرحلة الأولى 10 طرق بإجمالي طول 15 كيلو مترا مع إنشاء 5 كباري بطول 3 كيلو مترات، وفي المرحلة الثانية تم تطوير 5 طرق بطول 8 كيلو مترات، إلى جانب 5 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو متر وفي أحياء مدينة نصر تم تطوير 5 طرق بإجمالي طول 13 كيلو مترا مع إنشاء 3 كباري بطول 3 كيلو متر.

وتابع الفيلم أما في محور روكسي- رمسيس فتم تطوير 6 طرق بطول 10 كيلو مترا وذلك لربط وسط البلد بشرق القاهرة، كما استمرت عمليات التطوير في محور الفريق إبراهيم العرابي الذي يمتد من منطقة جسر السويس باتجاه مدينة بلبيس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 تقاطعات جديدة بإجمالي أطوال 13 كيلو متر إلى جانب 8 كباري بإجمالي طول 2 كيلو مترا.. وفي طريق القاهرة- السويس استمرت عمليات التطوير على مرحلتين.. في المرحلة الأولى انتهينا من إنشاء الطريق الرابط بين كوبري أبوغزالة والطريق الدائري بطول 8 كيلو مترات مع إنشاء 2 كوبري أمام منطقة جاردينيا.. وفي المرحلة الثانية انتهينا من إنشاء طريق بطول 38 كيلو مترا حتى يتم تحقيق آلية الربط بين الدائري الدائري الإقليمي مع الانتهاء من إنشاء 6 كباري في مدينة الرحاب والشروق ... كما تم تطوير وإنشاء كباري المشاة والتقاطعات في مصر الجديدة.

وأكد الفيلم على الأهمية التاريخية لحي مصر الجديدة وأشار الفيلم إلى تطوير قصر البارون تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي تعرض للإهمال على مدار السنين، كما أشار الفيلم إلى إنشاء مطار العاصمة الدولي على مساحة 4 كيلو مترات مربعة إلى جانب الانتهاء من تطوير مطار سفنكس الدولي على مساحة 1035 فدانا.

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