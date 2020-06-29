شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: سنرفع أسعار تذاكر القطارات في هذه الحالة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: «مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة».

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المُذاع على فضائية Mbc مصر، أنه سيتم رفع أسعار التذاكر في حالة واحدة «عندما نقدم الخدمة للجمهور بشكل لائق يستحقه المواطن».

وتابع: «عاوز أقول إن خط (منوف- طنطا) بـ2 جنيه، إزاي؟، لكن إحنا مستحملين ولازم نخدم أهالينا لأن الخدمة لسّه متطورتش».

«إمتى نرفع أسعار التذاكر؟»، عن زيادة أسعار التذاكر، كشف «الوزير» أن رفع الأسعار هو الحل الوحيد لسد العجز، مؤكدًا أن «الجمهور سيرى بنفسه أن الخدمة المقدمة من السكة الحديد تستحق الزيادة».

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