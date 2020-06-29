شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 من مصابي كورونا في حريق بمستشفى خاص في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد مصرعهم في حريق هائل اندلع، صباح الاثنين، بمستشفى بدراوي «خاص» بشارع محمد نجيب بحي المنتزه شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى خاص بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحريق.

وتم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى بالكامل، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى لمستشفيات أخرى.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في مكان مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى «بدراوي»، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى «6 رجال وسيدة» نتيجة اختناقهم دون حروق.

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وأحيل إلى المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة للتحقيق والذي أمر بإستدعاء المسؤولين وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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