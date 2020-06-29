شكرا لقرائتكم خبر عن عيار ٢١ بـ٧٩٥ جنيهًا.. استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب، الاثنين، استقرارًا، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الأونصة العالمية ١٧٧١ دولارا، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩٠٨ جنيهات، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٠٣ جنيهات، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٨٠ جنيهاً.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن «استقرار أسعار الذهب عالمياً، نتيجة لتراجع أسعار النفط، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»،أن «استقرار أسعار الذهب في مصر نتيجة لاستقرار السعر العالمي وسعر صرف الدولار».

وتابع: «أن السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجة لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».