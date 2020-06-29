شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: أكثر من 1500 متعاف من كورونا في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، إن أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة تجاوزت 1500 متعافٍ.
وأعلن «آمنة» عن شفاء وخروج عدد 264 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والإحالة في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 1503 شخصًا.
وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدني في دعم القطاع الطبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
65,188
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تعافي
17,539
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وفيات
2,789
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