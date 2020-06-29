شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: إضافة 155 خدمة إليكترونية للمواطنين في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن مصر تسعى للتوسع في الخدمات الإليكترونية، مشيراً إلى أنه سيجري إضافة 155 خدمة إليكترونية للمواطنيين أغسطس القادم تسييرا عليهم، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التوسع في الخدمات الإليكترونية وتنفيذ التعليم عن بعد ورفع سرعة الاتنرنت.

وكشف مدبولي افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات في منطقة شرق القاهرة، عن البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى منها البدء في مشروع القاهرة الخديوية، قائلاً: «القاهرة شهدت نقلة نوعية نجة التطوير الحضاري والقضاء على المناطق غير الآمنة».