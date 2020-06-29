شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، استقراراً، الاثنين، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، في بداية تعاملات، اليوم، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً عند ١٦.١ جنيه للشراء و١٦.٢ جنيه للبيع، واستقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية عند ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية في كل من بنك القاهرة وبنك كريديا أجريكول وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني والبنك التجاري الدولي CIB وبنك بلوم وبنك عودة وبنك قناة السويس والبنك العربي وبنك HSBC عند ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.