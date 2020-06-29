شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الأهالي اللى طلبوا يرجعوا «مثلث ماسبيرو».. هنرجع بعضهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، صباح الاثنين، تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وقال: «لو نفتكر شكل المنطقة كانت عاملة ازاي، كان عندنا آلاف من أهالينا قاعدين في مناطق سكنية صعبة، المنطقة اتطورت بحيث تكون وجهة سياحية على النيل، بها عدد من المباني السكنية والتُجارية».

ووعد «مدبولي» بعودة بعض سكان «مثلث ماسبيرو»، وقال: «الأهالي اللى طلبوا العودة، عاملين حسابنا أن عدد منهم يرجع في المباني السكنية الجديدة».

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.