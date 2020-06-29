شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: وعي المصريين ساهم في تحقيق الإنجازات المتواصلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الإثنين، إن وعي الشعب المصري هو من ساهم في تحقيق الانجازات المتواصلة، موجهاً التهئنة للمصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وقال مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروعات منطقة شرق القاهرة، إن حجم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها يتجاوز إجمالي استثماراتها 45 تريليون جنيه، واستعرض في كلمته التأثيرات الإقتصادية عالمياً ومحلياً بسبب جائحة كورونا.