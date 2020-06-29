شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية، صباح الإثنين، إن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه الصحيح، رغم جائحة كورونا.

وأضاف «مدبولي»: «كل الدراسات بتقول إن هناك انكماش هيحصل في مستوى الاقتصاد العالمي، الاقتصاد هينمو بالسالب، حركة الملاحة والتجارة العالمية هتنخفض، وانخفاض الاستثمار، كل ده بيضع أعباء كبيرة على الدول، إحنا كنا حريصين على اقتصاد مصر، قبل كورونا، كل مؤسسات العالم كانت بتشيد لمعدلات نمو مصر، وارتفاع غير مسبوق في احتياطي النقد الأجنبي، كل مؤسسات التصنيف العالمية بتُشيد بالاقتصاد المصري، كُنا مستهدفين نصل لنسبة نمو تصل لـ5.7، وده كان متحقق لحد شهر فبراير، لحد ما جت جائحة كورونا».

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المشروعات.

وأوضح راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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