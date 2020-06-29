شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: السيسي أمرنا برفع سرعة الإنترنت في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية، صباح الاثنين، أن الرئيس السيسي وجّه بزيادة سرعة الإنترنت في مصر، قبل عام مضى، إيمانًا بأهمية الاعتماد على الإنترنت في كثير من الخدمات والاستثمارات.
وأضاف «مدبولي»: «بدأنا نسعى لتنفيذ ده، كنا 40 على مستوى إفريقيا، وفي مارس الماضي وصلنا رقم 2».
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، مجموعة من المشروعات تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
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