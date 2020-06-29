شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشروع العاصمة الإدارية فرصة ذهبية لتطوير القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم المشاريع التي تعكف الدولة على تطويرها، موضحا أن هناك خطة لتطوير القاهرة الخديوية، مضيفًا :" إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانت فرصة ذهبية لإعادة القاهرة القديمة لرونقها".

وقال مدبولى ، خلال كلمته، فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس السيسي أن الحكومة عملت على تطوير منطقة الفسطاط القديمة، مع تطوير 90 فدان خلف سور مجري العيون، وتم البدء في مشروع حضارى لتحويل هذه المنطقة لمركز حضارى وثقافى وسياحي، بجانب تطوير كورنيش النيل "ممشي أهل مصر"، وميدان التحرير بداية لتطوير القاهرة الخديوية، لينافس كل الميادين العظيمة عالميًا.

ويفتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة ، وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

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وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.