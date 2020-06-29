مدبولى: 30 يونيو أنقذت مصر من الانزلاق الى سيناريو لا يعلمه إلا الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا : الثورة اللى خرج فيها عشرات الملايين من أجل انقاذ بلدهم من الانزلاق إلى سيناريو ربنا وحده يعلم كان يؤدى بمصر إلى فين؟، وكلنا بنشوف بعض الدول اللى حوالينا ظروفها النهاردة بقت ايه، ووعى الشعب هو اللى انقذ بلدنا من هذا المصير. وأضاف مدبولى ، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، "النهاردة بتكتمل 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعطاء الدؤب تحت رئاسة السيد الرئيس، مضيفا: "جهد تنفذه الدولة المصرية وعمل غير مسبوق ".

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