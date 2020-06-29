شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة: تحويل عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة الخديوية لشوارع مشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مخططا لتحويل عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة الخديوية إلى شوارع مشاة، كاشفا عن تحويل ميادين المنطقة إلى ميادين مشابهة بميدان التحرير.

وأضاف رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من أصعب المشاريع، حيث كان يعيش فيها آلاف المواطنين في ظروف صعبة جدا وتم اخلاء المنطقة وتسليم المواطنين وحدات بديلة.