شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم المشروعات خلال الست سنوات الماضية تجاوزت 4.5 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد عملا غير مسبوقا وحجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال الست سنوات الماضية تتجاوز 4.5 تريليون جنيه مصري في كل قطاعات الحياة والاقتصاد المصري وهى التي مكنت مصر جنبا الى جنب الإصلاح الاقتصادى الى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة.

جاء ذلل خلال كلمته فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات القومية ، منها مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.