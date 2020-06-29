شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديلة للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى، أن محاور وتطوير شرق القاهرة اعتمد على دراسة يابانية عن الحركة فى القاهرة الكبرى، ونفذنا أضعاف هذه الأعمال، سواء فى شرق القاهرة والآن جارى العمل فى غرب القاهرة، افتا إلى أن تم تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بحضور الرئيس السيسى، أن الدولة تعمل على تطوير شبكة الطرق، على رأسها شبكة المحاور الرئيسية، والطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، إضافة إلى شبكات المترو والقطار الكهربائى، لحل معضلة حركة النقل داخل القاهرة، وتم أيضا تنفيذ جزء من تطوير غرب القاهرة بالقرب من المتحف الكبير لتكون جاهزة مع الافتتاح بشكل كامل.

وأشار مدبولى ، إلى ان الحكومة تعمل على تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية، وهناك مقولات بأن الحكومة سوف تهمل العاصمة القديمة بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، ولكن الحكومة سعت إلى تطوير القاهرة بشكل كامل، لافتا إلى أن تم تنفيذ 60 ألف وحدة إسكان بديل داخل القاهرة.