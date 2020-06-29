شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر ستضم 30% من حجم النمو العمرانى عالميًا العقد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية 2030 تهدف إلى أن تكون مصر من أفضل دول العالم فى كل نواحي الحياة، وهناك خطط تعمل عليها الدولة بخطط قصيرة المدى وطويلة المدى، لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري بالظرف الاستثنائي شديد القسوة الآن.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته، فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس السيسي، إن مصر ستركز العامين المقبلين على قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والتجارة وسلاسل التوريد، لضمان استمرار الاقتصاد المصري بقوة، مضيفًا أن خلال العقد القادم ستكون من أكبر دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع التشييد والبناء، وستضم مصر أكثر 30% من حجم النمو العمراني الموجودة على مستوي العالم بسبب المشروعات الضخمة الجارية الآن.

وأوضح مدبولى ، أنه في ظل الظروف الحالية الاستثنائية كان لا بد من ضخ استثمارات لضمان استمرار عمل كل قطاعات الدولة، وعدم تأثر حركة وفرص العمل ، مشيرا الى أن خطة العام المالي القادم تتضمن 300 مليار جنيه إنفاق حكومي في مشروعات التشييد ولبناء، وخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق ليصل الرقم 400 مليار جنيه ".

ويفتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة ، وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

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وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.