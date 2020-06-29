شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تقر جدول امتحانات الفرق النهائية وتبحث إجراءات الوقاية بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الجامعة، بمشاركة عمداء كافة الكليات، وذلك لبحث الإجراءات والاستعدادات الخاصة بكل كلية لإجراء امتحانات الفرق النهائية.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عقد مؤخرا اجتماعاً طارئاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعمداء الكليات ؛ لبحث كافة الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

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و أشاد د. محمود المتيني بجهود إدارة الجامعة وكلياتها في تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني الجامعية و المدرجات و القاعات وغيرها ، مؤكدا استمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة، كما تم الاتفاق على أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات عبر المواقع الرسمية لكل كلية.

كما وجه د. محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجامعي الحالي 2020، وذلك حسب احتياجات كل كلية، وذلك لجميع الكليات اما بالنسبة لكلية الطب فتبدأ الامتحانات النهائية للسنة الرابعة بعد اجازه عيد الاضحي المبارك و تستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول الذي ستعلن في كلية الطب.

يأتي ذلك في ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات ، بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.