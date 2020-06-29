شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة فى ذكرى استشهاد هشام بركات: تحية واجبة لروح الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد القاضى هشام بركات نائب عام مصر السابق، وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة أن البيان جاء به، أن الشهيد الصائم قد رحل عن عالمنا لكن بقيت ذكراه الطيبة، وأن هذه الذكرى لا ترتبط أبدا بتقلد المناصب لكنها تستقر فى النفوس بالسيرة الطيبة الحسنة التى يتركها من شغل تلك المناصب، وهناك من انتصرت مبادئهم ونفوسهم السوية وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم المخلصة فارتقوا بمناصبهم وبقيت ذكراهم الطيبة يحييها الوفاء.

وقال رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن إنه فى هذه الذكرى التى لن تغيب عن أذهان القضاة على مر العصور يقدم تحية واجبة لروح المستشار الجليل هشام بركات الذى أعلى من قيمة منصبه الرفيع كنائب عام لمصر بمبادئه وقيم وتقاليد القضاء وتواضعه وتجرده وإخلاصه فى عمله وسيرته الطيبة، فأرضاه ربه بحسن الخاتمة بأن يلقاه شهيداً صائماً، وجدد المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وقضاة مصر جميعا، داعين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.